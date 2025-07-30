Долголетие не нашло поддержки

В Ульяновской области пункты и центры здоровья и долголетия, организованные на базе некоммерческих организаций и финансируемые из бюджета, закрываются. Причина — в отсутствии компенсации от регионального минсоцразвития за выполненные социальные услуги в течение последних шести месяцев. В некоммерческих организациях отмечают, что старались по возможности оказывать услуги за свой счет, но теперь «полностью в долгах» и вынуждены прекратить деятельность. В правительстве региона заявляют, что на оплату уже выполненных социальных услуг средств в бюджете нет, и предлагают центрам перейти под управление регионального минсоцразвития. Депутаты регионального заксобрания отмечают, что разрушить то, что создавалось долгие годы, легко, а восстановить будет трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В трех населенных пунктах Цильнинского района Ульяновской области — в Цильне, Кашинке и Степной Репьевке — закрывают пункты здоровья, ранее организованные региональным отделением Российского Красного Креста для поддержания здоровья пожилых людей и продвижения здорового образа жизни. Об этом «Ъ-Волга» сообщил депутат местного совета (ЛДПР) Шамиль Шайдуллов, назвавший происходящее «чрезвычайным происшествием» и отметивший, что пожилые жители населенных пунктов просят не закрывать центры оздоровления, к которым они так привыкли.

В региональном отделении Красного Креста «Ъ-Волга» пояснили, что с 1 августа вынуждены приостановить «на неопределенный срок» деятельность 28 пунктов здоровья в девяти районах Ульяновской области в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Эти пункты работали с 2017 года, до последнего времени в них пожилым людям и инвалидам предоставлялись различные услуги, направленные на профилактику заболеваний и укрепление здоровья, также для пожилых и инвалидов организовывались культурно-массовые мероприятия. Всего на такую работу требовалось около 5-6 млн руб. в месяц. По словам исполнительного директора реготделения Александры Уницаевой, с февраля по июль реготделение продолжало финансировать работу пунктов здоровья за свой счет, но средства заканчиваются. Кроме пунктов здоровья, по словам госпожи Уницаевой, также оказывается социальная помощь инвалидам и пожилым людям на дому (312 человек). «Мы не можем их бросить на произвол судьбы и пока продолжим оказывать услуги за свой счет»,— пояснила исполнительный директор. Она также отметила, что подобную работу реготделения Красного Креста ведут в 40-50 регионах России, и, как стало известно на недавнем совещании Российского Красного Креста в Москве, в других регионах бывают задержки с выплатами, «но Ульяновская область — единственный регион, где компенсации вообще прекращены».

По данным «Ъ-Волга», аналогичная ситуация сложилась и в других некоммерческих организациях, которые организуют в Ульяновске и районах Ульяновской области центры и клубы активного долголетия для пожилых людей — там точно так же с февраля 2025 года прекращена выплата компенсации за выполненные соцуслуги, часть АНО уже закрыла свои центры. Так, АНО «Центр социального обслуживания населения “Долголетие”» было вынуждено уже с апреля прекратить деятельность 17 центров здоровья в районах области, оставив только два — в Железнодорожном и Заволжском районах Ульяновска, где ведется работа «на волонтерских условиях», но, отмечают источники «Ъ», «не исключено, что и эти центры будут закрыты, поскольку содержать их бесплатно невозможно, а за плату пенсионеры не хотят получать услуги, при этом в АНО “Долголетие” теперь не знают, что делать с образовавшейся огромной кредиторской задолженностью». Источник также отметил, что купленное за свой счет оборудование и помещения 17 центров АНО передало региональному министерству соцразвития «по его настойчивой рекомендации». По той же причине, сообщили «Ъ», закрываются с 1 августа шесть центров активного долголетия в Цильнинском районе при АНО «Центр “Апрель плюс”» и восемь пунктов НКО «Факел» в трех районах.

Курирующая это направление вице-премьер облправительства Анна Тверскова подтвердила «Ъ-Волга», что компенсационные выплаты прекращены, «это связано с дефицитностью бюджета, средства уходят на первоочередные нужды». Она не прогнозирует улучшение финансовой ситуации и отмечает, что министерство готово взять центры здоровья и долголетия под свое управление со своими специалистами, хотя не все некоммерческие организации на это готовы идти. Всего таких пунктов и центров здоровья и долголетия, получающих компенсации, по региону более 100 при 17 некоммерческих организациях. На компенсацию оказанных социальных услуг в 2024 году было потрачено около 250 млн руб. Госпожа Тверскова не исключает, что в связи со сложной финансовой ситуацией вся эта сфера социальных услуг полностью перейдет под управление министерства.

Глава профильного комитета регионального заксобрания Сергей Шерстнев не уверен, что у минсоцразвития хватит сил и средств, чтобы вести всю эту работу под своим управлением. Он также отмечает, что «то, что создавалось с таким трудом годами, легко сломать, но восстановить потом будет очень трудно». Он сказал, что «нельзя бросать наших ветеранов», и он надеется на дополнительные доходы, которые должны поступить к середине августа, что позволит восстановить работу клубов долголетия.

Курирующий экономику и финансы первый вице-премьер Марина Алексеева уточнила «Ъ-Волга», что «дополнительных собственных доходов регионального бюджета не просматривается».

Сергей Титов, Ульяновск