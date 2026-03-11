Научные страшилки, забытая азбука вкуса и серенады мартовских котов

В середине марта в Нижнем Новгороде пройдут лекции о кулинарии, лингвистике, страхах, искусстве, фотографии, аптечном деле и творчестве Тейлор Свифт. Жители и гости города смогут увидеть выставку к юбилею музея-заповедника, посетить органные концерты, обсудить фильмы и книги. О наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» в НГИАМЗ

Фото: НГИАМЗ Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» в НГИАМЗ

Фото: НГИАМЗ

Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+)

Где: Дмитриевская башня кремля;

Когда: 6 марта 2026 года — 10 января 2027 года

В июле Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) отметит свое 130-летие. Юбилейные проекты будут открываться в течение всего 2026 года.

Так, жители и гости города уже могут посетить выставку «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года». Этот ретроспективный проект проведет по всем ключевым этапам становления НГИАМЗ — от скромного собрания древностей до одного из крупнейших научно-исследовательских музейных комплексов России.

Выставка «Ангел неба» (0+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9;

Когда: 11 марта — 12 апреля;

Стоимость билетов: обычный — 300 руб., льготный — 150 руб.

Выставка объединила работы фотографов дикой природы Татьяны Зарубо и Леонида Федянцева и специалистов Керженского заповедника, нацпарка «Нижегородское Поволжье» и природно-культурного центра «Артемовские луга». Также посетители смогут увидеть модели птиц, выполненные нижегородским мастером-натуралистом, членом Союза охраны птиц Евгением Емельяновым из липы.

Арт-медиация по выставке Анны Рябчевской «Фэмили чат» (12+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;

Когда: 18:30 11 марта, среда;

Вход свободный

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки Анны Рябчевской «Фэмили чат» в «Рекорде»

Фото: Евгений Смоляков Открытие выставки Анны Рябчевской «Фэмили чат» в «Рекорде»

Фото: Евгений Смоляков

Куратор выставки, заведующая выставочным отделом Карина Лукьянова расскажет, как личная история художницы переплетается с историей искусства, почему в работах появляются таксы и отсылки к Чехову, какие культурологические цитаты зашифрованы в платьях главных героинь и как прием коллажа помогает раскрыть тему преемственности поколений.

Какие выставки продолжают работу До 15 марта в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Русские метамодернисты» (6+). До 15 марта в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыты выставки «Фэмили чат» Анны Рябчевской (0+) и «Мои современники» Сунь Ке (0+). До 20 марта в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка Павла Куна «Продано. Но! Есть еще чуть-чуть» (12+). До 22 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыты выставка художника Евгения Хлюнева «В погоне за ветром» (0+) и выставка Веры Тимченко «Судьбой намеченный маршрут» (0+), до 29 марта — выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 29 марта в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 29 марта в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта выставка Ольги Окуневой «Нечаянная радость» (0+). До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель». До 5 апреля в мультимедиа-арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа» (6+). До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+). До 19 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+). До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+). До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+). До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+). До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+). До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+). До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Лекция «Забытая азбука вкуса: от крапивы до сныти» (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35;

Когда: 18:00 12 марта, четверг;

Вход свободный

Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет о травах, которые раньше считались едой, а теперь — сорняками, о репе — в прошлом «втором хлебе», и о таинственном «нижегородском трюфеле».

Лекции о билингвизме и иероглифах (16+)

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б;

Когда: 18:30 12 марта, четверг;

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стажер-исследователь Центра языка и мозга нижегородского филиала ВШЭ Капитолина Унтила прочитает лекцию «От "полуязыкости" к суперсиле: как наука реабилитировала билингвизм». Специалистка расскажет, почему раньше ученые запрещали учить два языка, а теперь называют билингвизм «гимнастикой для мозга» и главным союзником в борьбе со старением.

На лекции «Архитектура китайских иероглифов» преподаватель китайского и переводчик Максим Луппов расскажет, из чего состоит иероглиф, сколько иероглифов в словаре и сколько из них нужно выучить, чтобы читать без словаря.

Ток-шоу «Научные страшилки» (12+)

Где: Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко, 7Б;

Когда: 17:30 13 марта, пятница;

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятие в ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ Мероприятие в ИЦАЭ

Фото: ИЦАЭ

Ученые разберут несколько страхов с научной точки зрения.

Врач-инфекционист Татьяна Александрова прочитает лекцию «Вековая война: человечество / инфекции». Слушатели узнают, каким «оружием» располагают обе стороны, какие сражения были проиграны и выиграны и чего стоит опасаться в XXI веке.

Старший лаборант-исследователь ИПФ РАН Полина Мурзина объяснит, является ли потепление реальным эффектом или инструментом для продвижения новых технологий, чем опасна цифра +2°C, откуда взялись грозы в Арктике и что может ждать человечество через 100 лет.

Доктор физико-математических наук, директор ИТММ ННГУ Николай Золотых поговорит о том, насколько реальны сценарии восстания машин. Он разберет, где заканчиваются сюжеты фантастики и начинаются реальные вызовы, связанные с развитием вычислительной техники и искусственного интеллекта.

Начнется вечер с интерактивного квеста, а завершится азартной интеллектуальной игрой на тему научных страшилок.

Концерт «IV Международный органный фестиваль Vox humana. Ольга Бестужева» (6+)

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Когда: 18:30 13 марта, пятница;

Стоимость билетов: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

В программе — органные сочинения Баха, Любека, Мендельсона, Вьерна, Эсекша, Эбена. В концерте также примет участие актер Нижегородского театра драмы Рустам Абдряхимов (художественное слово).

Лекция «Архитектура барокко» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Когда: 19:00 13 марта, пятница;

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Вечное барокко» в Арсенале

Фото: Арсенал Выставка «Вечное барокко» в Арсенале

Фото: Арсенал

Искусствовед, старший преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Сергей Кавтарадзе расскажет об истоках стиля барокко и его отличии от других хронологически близких направлений на примере архитектуры.

Две лекции документального фотографа Павла Волкова (18+)

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9;

Когда: 14:00 14 и 15 марта;

Вход по регистрации

Штатный фотокорреспондент мультимедийного информационного центра «Известия», преподаватель журфака МГУ и Московского института культуры (МГИК) Павел Волков прочитает две лекции: «Как снимать фотоисторию места» и «Как работать с отснятым материалом».

Об особенностях работы фотограф расскажет на примере своей фотоистории «Цвет холода», снятой в Якутии в феврале 2022 года, и своей фотосерии про бойца с шуточным прозвищем «Имеля».

Лекция «О чем поет Тейлор Свифт?» (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 14:30 14 марта, суббота;

Вход по регистрации

Преподаватель, организатор проекта «Лестница» нижегородского филиала ВШЭ Арина Шматко расскажет, в чем феномен Тейлор Свифт, кем и чем она вдохновляется при создании песен, как создает сложные сюжетные линии, исследует темы любви, потери, памяти, идентичности и переносит свой личный опыт на коллективный.

Органные концерты в церквях

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 18:00 14 марта в церкви христиан-баптистов в Полтавском переулке, 10 состоится концерт «От барокко до романтизма» (6+). Мария Руднева исполнит произведения Баха, Франка, Видора и Дюпре. Взрослый билет стоит 1 тыс. руб., детский — 500 руб.

14 и 15 марта в католическом храме на улице Студеная, 10Б выступит органистка Виктория Гамазова. В 17:00 в субботу она исполнит произведения Баха, Дюмажа, Франка и Гильмана (12+), а в 14:00 в воскресенье — музыку барокко и романтизма, в центре внимания будет пассакалья до минор Баха (16+). Билеты — от 1,! До 1,6 тыс. руб.

Встреча краеведческого клуба «Занозы» на тему «Что хранили в Пороховой башне?» (12+)

Где: сбор у Дмитриевской башни кремля;

Когда: 18:00 14 марта, суббота;

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пороховая башня кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Пороховая башня кремля

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Участникам расскажут, что хранили в Пороховой башне и каким было вооружение кремля.

Премьера пластической драмы «Оскар» (12+)

Где: Центр театрального мастерства в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32;

Когда: 18:00 14 марта, суббота;

Стоимость билетов: 2 и 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Павел Алехин и Анна Гавалевич играют спектакль «Оскар»

Фото: Екатерина Кукленкова Актеры Павел Алехин и Анна Гавалевич играют спектакль «Оскар»

Фото: Екатерина Кукленкова

Актеры Павел Алехин и Анна Гавалевич представят историю любви современного Квазимодо и его возлюбленной. Это драма об одиноком художнике, в жизни которого, как мимолетное чудо, появляется женщина.

Что еще идет в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: балет «Жизель» (18:30 11 и 12 марта, 12+), опера «Орфей и Эвридика» (19:00 13 и 14 марта, 17:00 15 марта, Пакгауз на Стрелке, 18+), оперетта «Ханума» (18:30 14 марта и 15:00 15 марта, 12+). Театр драмы: «Ваш выход!» (18:30 11 марта, 16+), «Бешеные деньги» (18:30 12 марта, 16+), «Третья правда, или История одного преступления» (18:30 13 марта, 18+). Театр комедии: «Укрощение строптивой» (18:00 11 марта, 16+), «Хочется синего неба!» (18:30 11 марта, 16+), «Александр Невский» (18:00 12 и 13 марта, 16+), «В темных аллеях» (12:30 14 марта, 16+), «Куклы» (18:00 14 марта, 16+), «Очень простая история» (18:00 15 марта, 16+). Театр юного зрителя: «Домик на окраине» (13:00 12 марта, 12+), «Сотворившая чудо» (15:00 15 марта, 12+). Камерный музыкальный театр имени В. Степанова: «Бабий бунт» (17:00 14 марта, ДК «Красное Сормово», 16+), «Собака на сене» (16:00 15 марта, ДК «Красное Сормово», 12+). Центр театрального мастерства: «Бешеная балерина» (19:00 12 марта, 18+), «Кодекс курильщика» (19:00 15 марта, 18+). Театр на Счастливой: «Мамуля» (19:00 13 марта, 16+), «Лифт» (18:00 14 марта, 16+), «Путешествие Эдварда Тюлейна» (12:00 15 марта, 12+), «Блэз, или Париж — очень опасный город» (18:00 15 марта, 16+). «Нетеатр»: «Сказки без Пушкина» (19:00 13 марта, 16+), «Антистресс-сказки "Для хороших людей"» (15:00 и 18:00 14 марта, 12+). Учебный театр Нижегородского театрального училища: «Дети солнца» (18:00 13 марта, 16+). Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Тварь 5.8.7.6/2» (18:30 11 марта, 16+), «Мечты с поправкою на жизнь» (16:00 15 марта, 12+). Театр «Утюг»: «Эйфория» (19:00 13 марта, 16+).

Обсуждение романа «Дождись лета и посмотри, что будет» и его экранизации (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Когда: 18:15 14 марта, суббота;

Вход по регистрации

Участники встречи обсудят роман писателя и драматурга Романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет», опубликованный в 2021 году, и снятый по его мотивам мини-сериал «Путешествие на солнце и обратно».

Концерт «Шостакович. Избранное» (6+)

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Когда: 18:30 14 марта, суббота;

Стоимость билетов: от 700 руб. до 1,5 тыс. руб.

Пианист Филипп Копачевский и академический симфонический оркестр под управлением Владимира Понькина исполнят сюиту из музыки к кинофильму «Гамлет», концерт №1 для фортепиано с оркестром и симфонию №11 («1905 год») Дмитрия Шостаковича. Проведет концерт Артем Варгафтик.

Концерт в честь 30-летия программы «Модель для сборки» (12+)

Где: культурное пространство DKRT на улице Большая Покровская, 18;

Когда: 19:00 14 марта, суббота;

Стоимость билетов: от 1,2 до 3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Копп во время живого выступления программы «Модель для сборки»

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Владислав Копп во время живого выступления программы «Модель для сборки»

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Радиопрограмма «Модель для сборки», выходящая в эфир с 1995 года, проведет литературно-музыкальный вечер в жанре научной фантастики. Зрители смогут посмотреть аудиовизуальную постановку в сопровождении электронной музыки, тематических видео и мультимедиа. Текст прочитает актер и радиоведущий Владислав Копп.

Лекция «Творчество Рубенса» (12+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Когда: 14:00 15 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 500 руб.

Слушателям расскажут о творчестве нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса, одного из основоположников и главных представителей искусства фламандского барокко. Он специализировался на религиозной живописи, писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, портреты, пейзажи и исторические полотна.

Экскурсия «История аптечного дела: от алхимии до фармакологии» (12+)

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45;

Когда: 15:00 15 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: взрослый — 990 руб., детский — 700 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шкаф с засушенными лекарственными растениями на аптечном складе в Доме Эвениуса

Фото: Дом Эвениуса Шкаф с засушенными лекарственными растениями на аптечном складе в Доме Эвениуса

Фото: Дом Эвениуса

Актер в роли путешественника и врача Георга фон Лангсдорфа расскажет слушателям, как проходило его кругосветное путешествие в Южную Америку и как сын первого нижегородского аптекаря Александр Эвениус помог ему пополнить запасы лекарства, благодаря чему команду корабля удалось вылечить от тропической малярии.

Просмотр и обсуждение фильма «Черная кошка, белый кот» (18+)

Где: арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32;

Когда: 16:00 15 марта, воскресенье;

Вход свободный

Участники встречи посмотрят и обсудят фильм Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот» о приключениях двух пожилых цыганских баронов, решающих любовные и финансовые проблемы своих потомков.

Концерт «Серенады мартовских котов» (12+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;

Когда: 17:00 15 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: от 1,4 до 2,5 тыс. руб.

Серенады исполнят Владислав Биткин, Руслан Юськаев и Александр Шалунов.

Вечер пластических высказываний (16+)

Где: центр современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А;

Когда: 18:30 15 марта, воскресенье;

Стоимость билетов: 800 руб.

В программе — авторские пластические высказывания разных жанров и стилей: танец, театр, фрагменты спектаклей, исследовательские работы и перформансы. Перед зрителями выступят Антон Трушенков, Виктория Хорошавцева, Анна Кудряшова, Полина Зырянова, Илья Бобровский, Мария Блохина и другие.

Подготовила Елена Ковалева