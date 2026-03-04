Опубликована программа празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) представил программу празднования своего 130-летия. Юбилейные проекты будут открываться в течение всего 2026 года. Главные мероприятия запланированы между 25 июня (днем основания музея по старому стилю) и 7 июля (по новому), сообщили в минкульте региона.

6 марта в Дмитриевской башне кремля откроется выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года». Она расскажет, как менялось учреждение, и покажет редкие экспонаты из первых поступлений.

В апреле в Манеже кремля заработает выставка, посвященная деревянной храмовой скульптуре Нижегородского края XVII — начала XX веков. Посетители впервые смогут увидеть более 70 предметов, многие из которых прошли через Всероссийский художественный научно-реставрационный центр.

В мае в Усадьбе Рукавишниковых представят проект, приуроченный к 130-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Среди ключевых экспонатов — реконструкция парадной формы почетного купеческого эскорта императорской четы и подлинный посольский топор.

Летом в филиалах музея также пройдут экскурсии, концерты, пленэры, мастер-классы, дегустации и другие события.

Как писал «Ъ-Приволжье», 130-летие в июле 2026 года отметит и Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ). К юбилею команда подготовила несколько больших проектов, в числе которых выставка «Северное Солнце» о золотошвейном искусстве Русского Севера, летний Фестиваль искусств и масштабный проект «Великая Всероссийская», приуроченный к 130-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки.

