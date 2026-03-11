Прибыль липецкого «Черкизово-Свиноводство» выросла до 9,1 млрд

ООО «Черкизово-Свиноводство» (зарегистрировано в Липецкой области, входит в ГК «Черкизово») по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 19,2% — до 9,1 млрд руб. против 7,7 млрд руб. годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 20% и достигла 47,7 млрд руб. (в 2024-м — 39,7 млрд руб.). Это следует из отчетности предприятия.

Рост прибыли произошел на фоне увеличения всех операционных показателей. Себестоимость продаж выросла на 20,1% (до 33,8 млрд руб.), однако валовая прибыль увеличилась на 19,8% (до 13,9 млрд руб.), а прибыль от продаж — на 22,2% (до 11,6 млрд руб.).

Зафиксирован рост процентных доходов: проценты к получению увеличились почти в девять раз — с 0,1 млрд до 1,3 млрд руб. Одновременно выросли и расходы на обслуживание долга: проценты к уплате увеличились в три раза, достигнув 3,6 млрд руб. против 1,2 млрд руб. в 2024-м.

Совокупный долг компании по итогам года составил 28,9 млрд руб., увеличившись на 3,2%. При этом структура задолженности изменилась: долгосрочные заемные средства выросли в 16,6 раза — с 0,3 млрд до 5 млрд руб., тогда как краткосрочные кредиты сократились на 30,5% (с 19,9 млрд до 13,9 млрд руб.). Кредиторская задолженность увеличилась на 31,2% и достигла 9,3 млрд руб.

Активы предприятия за год выросли на 2,4%, до 44 млрд руб. Оборотные активы увеличились на 8,6% (до 18,8 млрд руб.), как и дебиторская задолженность — на 30,8%, до 6,3 млрд руб. В отчетном периоде компания направила 9 млрд руб. на выплату дивидендов.

По данным Rusprofile, ООО «Черкизово-Свиноводство» зарегистрировано в Лев-Толстовском районе Липецкой области в 2014 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 325,3 млн руб. Компания на 100% принадлежит ООО «АПК «Михайловский», учредителями которого выступают ПАО «Группа Черкизово» (99,41%) и АО «КЦ» (0,59%). Конечные бенефициары не раскрываются. Директор — Александр Бусов.

В компании рост показателей не прокомментировали, на отправленный запрос «Ъ-Черноземье» на момент публикации ответа получено не было.

По итогам прошлого года еще одна липецкая структура группы — АО «Куриное царство» получило 8,4 млрд руб. чистой прибыли, что на 1 млрд ниже показателя предыдущего года.

Ульяна Ларионова