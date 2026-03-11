Ушел из жизни почетный гражданин Екатеринбурга и ветеран ВОВ Александр Зверев

На 100-м году жизни скончался почетный гражданин Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны Александр Зверев, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Зверев

Фото: Администрация Екатеринбурга Александр Зверев

Фото: Администрация Екатеринбурга

Александр Зверев родился в 1928 году в семье гранильщика камней. С началом войны он начал работать на заводе «Уралхиммаш». В 1944 году добровольно поступил в военно-морскую школу юнг Северного флота. Получил специальность боцмана торпедных катеров, после обучения служил на боевом корабле Балтийского флота до 1952 года.

После демобилизации Александр Зверев работал в производственном объединении «Уралобувь», где более 35 лет занимал должность механика цеха. «После выхода на пенсию главным призванием Александра Дмитриевича стала военно-патриотическая работа с молодежью. Он принимал участие в районных мероприятиях различной направленности и внес большой вклад в развитие ветеранского движения Чкаловского района Екатеринбурга»,— добавили в мэрии.

Александр Зверев был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону советского Заполярья», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», медалью Жукова и другими наградами. В 2025 году он был удостоен звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга».

Ранее в Екатеринбурге в возрасте 102 лет умер участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Эрик Калугин.

Полина Бабинцева