Умер почетный гражданин Свердловской области и ветеран ВОВ Эрик Калугин

В Екатеринбурге в возрасте 102 лет умер участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Эрик Калугин, сообщили в администрации Октябрьского района города.

Фото: администрация Октябрьского района Екатеринбурга Эрик Калугин

Фото: администрация Октябрьского района Екатеринбурга

В 1942 году он был призван в армию и участвовал в боевых действиях на Волховском, Ленинградском, первом и втором Прибалтийских фронтах, возглавлял первичную комсомольскую организацию батальона. В составе 364-й стрелковой дивизии принимал участие в прорыве блокады Ленинграда в 1943 году, в освобождении города в 1944 году, а также в освобождении Польши и штурме Берлина.

После демобилизации в 1947 году Эрик Калугин закончил Уральский политехникум и работал на промышленных предприятиях Свердловска. Он занимал должности главного механика и начальника проектно-конструкторского бюро, был награжден знаком «Победитель социалистического соревнования» за трудовые успехи. В мирное время увлекался фотографией, садоводством и поездками на мотоцикле.

Церемония прощания с ветераном пройдет 14 января в 14:00 в Храме Всех Святых на ул. Блюхера, 6.

Ирина Пичурина