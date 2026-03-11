В Астраханской области ужесточают правила продажи энергетиков

Астраханская областная дума рассмотрит законопроект о запретах и ограничениях торговли энергетиками. Документ разработан во исполнение федерального закона от 8 августа 2024 года № 304-ФЗ, предоставившего субъектам РФ право самостоятельно регулировать оборот этой продукции. Законопроект, внесенный депутатом от ЛДПР Тимофеем Щербаковым, размещен на официальном сайте регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области могут ужесточить правила продажи энергетических напитков

Фото: Нина Шевченко В Астраханской области могут ужесточить правила продажи энергетических напитков

Фото: Нина Шевченко

В случае принятия закона в регионе будет запрещено торговать безалкогольными тонизирующими напитками (в том числе энергетическими) в образовательных, медицинских, культурных и спортивных учреждениях. Кроме того, продажу таких напитков ограничат в зонах рекреационного назначения — парках, скверах, на пляжах — в период с 9 утра до 11 вечера. Закон вступит в силу 1 января 2027 года.

В феврале прошлого года депутаты думы Астраханской области отменили запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Правку регионального закона «О защите нравственности и здоровья детей» признали утратившей силу. Такое решение было обусловлено принятием повсеместного запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям до 18 лет на территории РФ с 1 марта 2025 года. Тогда спикер облдумы Игорь Мартынов отметил, что Астраханская область сработала на опережение.

Марина Окорокова