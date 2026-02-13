Евгений Хамин планирует построить в Воронеже два спорткомплекса за 1,2 млрд

В Воронеже в этом году может начаться строительство двух спортивных комплексов ГК Хамина. Об этом сообщил основатель ГК Евгений Хамин в своем Telegram-канале. Общие вложения в объекты бизнесмен оценил в 1,2 млрд руб.

Первый спортивный комплекс имени олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина планируется построить «в шаговой доступности» от квартала «Городские сады». Второй — у торгово-развлекательного комплекса «Арена». Окончание первой очереди объекта у ТРЦ запланировано на 2027 год. При этом строительство комплекса имени Дмитрия Саутина бизнесмен намерен закончить не раньше 2029 года: «Раньше невозможно — дико финансово емкие проекты».

Господин Хамин добавил, что начал проектирование еще по двум спорткомплексам. О каких именно объектах речь, он не уточнил.

В марте 2024 года сообщалось о возможном начале проектирования воронежского спорткомплекса имени Саутина. Академию имени спортсмена планировали построить в Воронеже по адресу Ломоносова, 124. Отмечалось, что только на создание проекта спорткомплекса может уйти около года, еще три — потребуется на строительные работы.

В октябре 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал о планах структуры ГК Хамина «Дельта-инвест» построить в облцентре два спортивных комплекса общей стоимостью 2,6 млрд руб. Центр за 1,7 млрд руб. был заявлен недалеко от строящегося ГК жилкомплекса «Бунин», а другой объект за 870 млн руб. — в микрорайоне Отрожка на левом берегу.

Егор Якимов