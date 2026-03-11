В Кабардино-Балкарии погрузка на железной дороге выросла на 15%

По итогам первых двух месяцев 2026 года погрузка на железной дороге в Кабардино-Балкарии достигла 84 тыс. тонн грузов. Это на 15% больше, чем в 2024 году, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Максимальный объем погрузки пришелся на строительные грузы – 72 тыс. тонн (+21,7%) и черные металлы – 5,4 тыс. тонн (рост в 14 раз).

В феврале погрузка увеличилась на 36%, до 46 тыс. тонн.

По динамике погрузки по итогам месяца регион второе место. На первом месте оказалась Калужская область.

Мария Хоперская