Шесть участников СВО стали депутатами гордум в Удмуртии на последних выборах

Шесть участников СВО были избраны депутатами гордум в Удмуртии на сентябрьских выборах в муниципальные парламенты в сентябре 2025 года. Об этом рассказал зампредседателя гордумы Ижевска Олег Матвеев на первом заседании оргкомитета реготделения партии «Единая Россия» (ЕР) в Госсовете республики по поводу старта предварительного голосования ЕР перед выборами в Госдуму.

«По итогам сентябрьских выборов шесть участников СВО были избраны депутатами гордум нашей республики. Я тоже прошел через предварительное голосование и сегодня работаю в гордуме столицы Удмуртии. Уверен, что и в этом году многие ветераны попробуют свои силы и примут участие в предварительном голосовании в качестве кандидатов. Считаю, что у них достаточно опыта и навыков, чтобы внести значительный вклад в развитие республики»,— сказал господин Матвеев (цитата по релизу Госсовета республики).

По его словам, приоритетная задача, поставленная главой республики, секретарем реготделения ЕР Александром Бречаловым, — поддержка вернувшихся ветеранов СВО и помощь им в «поиске себя».

Праймериз ЕР перед выборами в Госдуму пройдет с 25 по 31 мая. Выдвижение кандидатов стартовало сегодня, 11 марта. Оно продлится до 30 апреля. На предварительном голосовании предусмотрено несколько нововведений: в частности, избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги», а кандидаты не смогут выдвигаться одновременно и по списку, и по одномандатному округу. Об этом стало известно после первого заседания федерального оргкомитета в центральном исполкоме ЕР.

