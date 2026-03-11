Испания окончательно отозвала посла в Израиле

Правительство Испании окончательно отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес. Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров 10 марта.

Указ, опубликованный в официальном государственном вестнике, подписал король Испании Филипп VI, а также Хосе Мануэль Альбарес.

Напряжение в отношениях стран возросло после начала американо-израильской операции в Иране. Испания отказала США в использовании военных баз на юге страны для ударов по Исламской Республике. Испанский премьер Педро Санчес вскоре заявил, что, хотя и выступает против иранского режима, не поддерживает «необоснованное и опасное военное вмешательство, выходящее за рамки международного права». МИД Израиля затем обвинил испанское правительство в том, что оно «стоит на стороне всех тиранов мира».

В сентябре 2025 года Испания отзывала посла для консультаций. Поводом стали обвинения в антиизраильской позиции в отношении двух министров испанского правительства. Политики Испании, включая Педро Санчеса, называло ответ Израиля на атаку «Хамаса» несоразмерным.

Лусине Баласян