Белая с луком, желтая с шафраном, черная с корицей и с перцем… Уха известна с XII века и до сих пор вызывает нешуточные споры. Чем уха отличается от рыбного супа? Одни говорят — в уху не добавляют ничего, кроме рыбы; другие полагают, что без костра уха — не уха; третьи считают критично важным влить под финал рюмку водки. Не прав, как водится, никто.

Поначалу ухой называли любую прозрачную похлебку, неважно, рыбную, мясную или куриную. Лишь к XV веку название закрепилось за рыбным супом, но требования к прозрачности отвара сохранились. В уху дозволяется добавлять только картошку, рюмка водки под конец тоже желательна, она-то и сделает бульон прозрачным.

Из специй почти обязательны лавровый лист и черный перец. Для царского стола в суп традиционно добавляли шафран. Но самая богатая тройная уха, с тремя закладками рыбы, где каждая благороднее предыдущих. Ведь именно в многообразии таится гармония. Такая она, уха — суп истинных философов.

Павел Шинский