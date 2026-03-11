Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Марка Mercedes-Benz представила одну из своих главных новинок текущего года. Это минивэн VLE. Grand Limousine, как назвали его в самой компании, и вот почему. По терминологии, принятой в Германии, «лимузин» — это то, что у нас «седан». Например, Mercedes-Benz S-класса, долгое время считавшийся эталоном представительского автомобиля.

Но времена изменились, и сегодня в Китае, на рынок которого вынуждены ориентироваться автопроизводители всего мира, за исключением, вероятно, Lada и УАЗа, представительская машина — это микроавтобус. Места много, в том числе над головой, взять с собой можешь кого хочешь и рассадить по салону как хочешь и так далее.

Год назад на выставке в Шанхае Mercedes-Benz показал концепт Vision V. Сегодняшняя серийная модель сохранила многие внешние ее черты. Что же касается практичности, то вот главное.

В салоне может быть от шести до восьми мест. Впрочем, внутри можно оставить и два сиденья, демонтировав второй и третий ряды и укатив их в гараж на колесиках, которыми оборудованы кресла. Тогда можно перевозить в салоне велосипеды, например, или купленный прямо на складе двухкамерный холодильник.

Еще в салоне немыслимое количество экранов. Самый большой имеет диаметр почти 32 дюйма: хочешь, кино смотри, хочешь, в игры играй. Да, и самое главное. Новый минивэн от Mercedes-Benz — чистый электромобиль с запасом хода до 700 км. За счет 800-вольтовой системы половину запаса хода на станции быстрой зарядки он способен восполнить за 15 минут. То есть, как уверяет релиз, от Штутгарта до Рима можно доехать с двумя остановками по четверть часа каждая.

Что касается силовых агрегатов, то пока их два, на 272 л. с. и на 409 л. с. Топовая версия способна стартовать до «сотни» всего за 6,4 секунды. Так что держись! И трясти в дороге не будет: пневмоподвеска Airmatic управляется на основе базе данных Google Maps. Ну это если на маршруте, по которому следует Mercedes-Benz VLE, не будет отключен мобильный интернет.

Дмитрий Гронский