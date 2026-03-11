В ТРЦ «Парк-Хаус» в Екатеринбурге временно закрылся «Детский мир»

В торговом комплексе «Парк-Хаус» в Екатеринбурге временно закрылся магазин «Детский мир». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, ориентировочная дата открытия магазина — 31 марта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 18 января прекратил работу филиал «Детского мира» в ТРЦ «Гринвич». По данным сайта компании, в настоящий момент в Екатеринбурге работает 12 магазинов сети.

Группа компаний «Детский мир» — крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров. Объединяет сети «Детский мир», «Детмир мини», интернет-магазин, а также сеть товаров для животных «Зоозавр» и дискаунтеры «Еще». В августе 2025 года сеть развивала более 1,9 тыс. магазинов на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Полина Бабинцева