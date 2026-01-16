В ТРЦ «Гринвич» временно закроют «Детский мир»

«Детский мир» в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге временно приостановит работу, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Последний день работы магазина будет 18 января. Причина такого решения не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«По имеющейся у нас информации, открытие магазина запланировано на 10.02.2026»,— добавили представители компании.

В пресс-службе торгового центра «Ъ-Урал» сообщили, что «не комментируют деятельность арендаторов».

Группа компаний «Детский мир» — крупнейшая в России сеть по продаже детских товаров. Объединяет сети «Детский мир», «Детмир мини», интернет-магазин, а также сеть товаров для животных «Зоозавр» и дискаунтеры «Еще». В августе 2025 года сеть развивала более 1,9 тыс. магазинов на территории России, Белоруссии и Казахстана. По данным сайта «Детского мира», в Екатеринбурге работает 14 магазинов сети.

Полина Бабинцева