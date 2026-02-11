В Липецке расширяют ЖК «Архитектор» за 2,7 млрд рублей

ГК «Строймастер» девелопера Вячеслава Старых планирует строительство двух новых домов в жилом комплексе «Архитектор» в Университетском микрорайоне Липецка. Общая стоимость проектов оценивается в 2,7 млрд руб., следует из деклараций, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье».

ЖК "Архитектор" в Липецке. Второй дом Фото: из проектной декларации ЖК "Архитектор" в Липецке. Третий дом Фото: из проектной декларации

В рамках расширения комплекса второй 16-этажный дом предполагается возвести на участке площадью 1 га. Завершение строительства намечено на первый квартал 2027 года. Планируемая стоимость работ — 1,51 млрд руб. В здании предусмотрено 366 квартир. Общая площадь объекта — 33,7 тыс. кв. м, жилая — 18 тыс. кв. м. На территории запланированы три детские и четыре спортивные площадки, одна площадка для сбора отходов, 162 машино-места в паркинге и 22 гостевых места на придомовой территории.

Третий дом высотой 18 этажей планируется построить на участке площадью 0,7 га (напротив первого дома «Архитектора», введенного в прошлом году), его хотят сдать в четвертом квартале 2028 года. Стоимость проекта — 1,18 млрд руб. В здании предусмотрено 262 квартиры. Общая площадь составит 23,1 тыс. кв. м, жилая — 12,5 тыс. кв. м. На территории могут появиться по одной детской и спортивной площадке, площадка для сбора мусора и 11 гостевых машино-мест. Отдельный паркинг не заявлен.

Примечательно, что на территории первого дома «Архитектора» были заявлены велодорожки, в то время как в новых проектах их уже нет.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Строймастер» действует с марта 2010 года в Липецке. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Гендиректором является Алексей Берестнев. Единственный собственник — Вячеслав Старых. По итогам 2024 года выручка общества составила 1,58 млрд руб., увеличившись на 44% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль выросла с 11,7 млн до 100,1 млн руб.

Земельные участки входят в состав лота площадью 4,1 га, который «Дом.РФ» передавал в аренду на пять лет в обмен на передачу части помещений. ГК «Строймастер» стала победителем торгов, предложив передать 20% площадей. По соседству расположены еще четыре участка площадью от 0,01 до 1,1 га. По планам «Дом.РФ», на этой территории возможно строительство около 55 тыс. кв. м жилья, 6 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и почти 1 тыс. машино-мест.

Предполагалось, что ЖК «Архитектор» обеспечит более половины указанного объема застройки. Общая площадь комплекса составит около 49 тыс. кв. м, из которых 29,4 тыс. кв. м приходится на жилье и 6,4 тыс. кв. м — на коммерческие помещения. Также предлагаются коммерческие площади под офисы, торговые залы, кафе и аптеки — от 103,3 до 218,26 кв. м. Ранее стоимость строительства ЖК «Архитектор» оценивалась в 1,4 млрд руб.

Анна Швечикова