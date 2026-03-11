У клиентов сервиса T-Private появился доступ к VIP-терминалам в 60 российских и 40 зарубежных аэропортах. Там клиенты получат персональное сопровождение от входа в аэропорт до посадки в самолет. В VIP-терминалах они смогут проходить досмотр и регистрацию, а затем ожидать рейс в отдельном пространстве с собственной парковкой, вне общего пассажирского потока. С регистрацией и оформлением документов, бронированием апартаментов и переговорных им поможет личный ассистент. В ряде локаций клиенты получат ускоренный контроль безопасности и приоритетную посадку в самолет. Услуги доступны клиентам T-Private с неснижаемым остатком на счетах от 100 млн руб.

Пассажиропоток группы «Аэрофлот» на зарубежных рейсах с января вырос на 10,5%. Согласно пресс-релизу (есть у «Ъ»), за два месяца пассажирооборот группы вырос на 8%, предельный пассажирооборот — на 3,9%. Процент занятости пассажирских кресел составил 90,8%. «Аэрофлот» за отчетный период перевез 4,3 млн пассажиров, что на 4,5% больше в годовом выражении.

Кроссовер Jetour X90+ получил полный привод в России. Прежде модель была доступна только в переднеприводной версии. Автомобили появятся у дилеров до конца марта, сообщила пресс-служба марки. Цена полноприводного Jetour X90+ стартует от 4,2 млн руб. без учета спецпредложений.