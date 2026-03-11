В Дагестане в пользу подрядчиков взыскали с больницы 2,4 млн рублей
В Магарамкентском районе Дагестана руководство местной центральной районной больницы обязали погасить задолженность перед четырьмя предпринимателями на сумму свыше 2,4 млн руб. по исполненным госконтрактам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления прокуратуры.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, в 2025 году у Магарамкентской центральной районной больницы накопились долги по выполненным госконтрактам. Для устранения нарушений руководителю медучреждения внесли представление. Главного врача больницы привлекли к административной ответственности по статье о нарушении порядка закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц (ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ).
Уточняется, что после вмешательства прокуратуры долг был погашен.