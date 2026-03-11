В Челябинске почти на шесть часов задержится вылет самолета в Сочи

В челябинском аэропорту самолет в Сочи вылетит с задержкой на шесть часов. Информация об этом размещена в онлайн-табло. На изменения повлияли введенные ранее ограничения на отправление и прием рейсов в курортном городе.

По данным онлайн-табло, самолет должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 19:10 11 марта, однако время отправления перенесли на 00:40 12 марта. Рейс обслуживает авиакомпания «Победа».

График вылета пришлось изменить из-за того, что самолет из Сочи все еще не прибыл на Южный Урал. Сначала его ждали в 18:10, а теперь — в 00:00. По данным пресс-службы Росавиации, в аэропорту Сочи с вечера 10 марта действовали ограничения на прием и отправление самолетов из-за беспилотной опасности.

Ольга Воробьева