Red Wings возобновляет с 30 апреля прямые рейсы из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, первый рейс из аэропорта Кольцово в Баку запланирован на 30 апреля.

До конца мая полеты будут выполняться один раз в неделю — по четвергам в 12:30. С июня до окончания летнего сезона частота полетов увеличится до трех раз в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 3 часа 15 минут. Стоимость билета на одного человека в одну сторону составляет от 16,6 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с 30 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит ежедневные прямые рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком,

Полина Бабинцева