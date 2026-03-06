«Уральские авиалинии» возобновляют прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

С 30 апреля авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит ежедневные прямые рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Полеты будут выполняться по маршруту Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург, с вылетом из Екатеринбурга в 06:55 и из Геленджика в 09:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Заместитель генерального директора — директор по производству «Уральских авиалиний» Александр Зиновьев отметил, что решение о возобновлении рейсов обусловлено высоким спросом на направление. «Открытие рейсов в Геленджик летом 2025 года подтвердило высокий спрос на это направление. Люди любят Черноморский курорт и с нетерпением ждали возобновления прямого авиасообщения. Опираясь на положительный опыт, мы приняли решение продолжить полетную программу»,— прокомментировал он.

Исполнительный директор аэропорта Геленджик Сергей Дяйкин сообщил, что в рамках летнего расписания из города будут выполняться прямые рейсы по семи региональным направлениям. «Сегодня авиакомпании могут более детально составлять графики полетов и рассчитывать провозные мощности, открывая дополнительные рейсы, в сравнении с летом прошлого года, когда аэропорт был открыт для приема и выпуска воздушных судов в середине навигации и перевозчикам приходилось оптимизировать расписание»,— сообщил господин Дяйкин.

Как указано на сайте авиакомпании, стоимость билета из Екатеринбурга в Геленджик в апреле составит 14,1 тыс. руб., в мае — от 8,9 тыс. руб.

С 25 апреля «Уральские авиалинии» также начнут ежедневные рейсы из Геленджика в аэропорт Домодедово.