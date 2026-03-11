Золотой сенатор

Сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков занял 2600-ю строчку в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes за 2026 год. Его капитал достиг 1,5 млрд долларов США, прибавив за год ровно 100 млн долларов. Такой рывок аналитики Forbes объясняют дальнейшей консолидацией активов в ритейле и коммерческой недвижимости на фоне восстановления российского потребительского рынка.

Группа компаний «Синдика», ключевой актив Канокова, управляет 35 торговыми центрами на юге России общей площадью около 730 тыс. кв. м. Компания также владеет восемью отелями, три из которых расположены в Сочи — Radisson Collection Paradise Resort & Spa и другие объекты курортной инфраструктуры. Каноков приобрел миноритарные доли в бизнесах западных брендов сразу после их ухода из РФ весной 2022 года: Starbucks (перезапущен как Star Coffee с более чем 100 точками), сеть строительных гипермаркетов OBI (около 20 объектов) и рестораны «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s). Последняя сеть на конец 2023 года обслуживала клиентов в 880 заведениях по 64 регионам, принесла выручку 155,7 млрд руб. и чистую прибыль 14,2 млрд руб. В 2024 году показатели сети выросли еще на 15–20% за счет инфляции и расширения меню.

Политическая карьера Арсена Канокова тесно переплелась с бизнесом. Родившийся в 1957 году в КБР, он с сентября 2005 по декабрь 2013 года возглавлял республику как президент. Затем перешел в Совет Федерации от парламента КБР и удерживает сенаторский мандат по сей день. Forbes фиксировал его состояние в списках богатейших россиян с 2011 года: в 2017-м — $500 млн, в 2021-м — $750 млн, в 2024-м — уже $1,2 млрд с первым входом в глобальный рейтинг. За два года капитал удвоился благодаря сделкам по перекупке ушедших активов, которые эксперты оценивают как выгодные: западные компании продавали по сниженным ценам под давлением санкций, а новые владельцы быстро восстановили операционную деятельность.

Несмотря на персональные санкции США, Евросоюза, Канады и Австралии, введенные в 2022–2023 годах, бизнес Арсена Канокова демонстрирует устойчивость. Аналитики прогнозируют дальнейший рост капитала на 10–15% в 2026–2027 годах за счет цифровизации торговых центров, новых франшиз в HoReCa и спроса на сочинскую недвижимость. «Синдика» уже инвестирует в реконструкцию пяти ТЦ и запуск двух мини-отелей в Ставрополе и Нальчике, что может укрепить позиции экс-руководителя одного из наиболее бедных регионов РФ в рейтинге самых богатых людей планеты.

