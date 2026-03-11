На Ставрополье возбудили уголовное дело о контрабанде древесины на 1,2 млн рублей

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту контрабанды крупного объема стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, компания в 2023 году незаконно вывезла за границу буковые лесоматериалы стоимостью свыше 1,2 млн рублей. Выяснилось, что юрлицо переправило через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) древесину бука, указав ложные данные о ее происхождении.

«В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Константин Соловьев