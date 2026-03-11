Стартовала регистрация на праймериз «Единой России» в Челябинской области

В Челябинской области, как и по всей России, 11 марта началась регистрация кандидатов на праймериз «Единой России» к предстоящим выборам в Государственную думу. Процедура продлится до 30 апреля.

В 2026 году праймериз ЕР впервые пройдет только в электронном формате. Для голосования за кандидата избиратели должны верифицироваться через «Госуслуги». Это они смогут сделать с 20 апреля до 29 мая. Само голосование же пройдет с 25 по 31 мая.

По итогам процедура партия сформирует список кандидатов на съезде в июне. Выборы в Госдуму будут проходить в сентябре 2026 года.