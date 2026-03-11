В Самарской области после аномальных холодов наступило потепление. По данным Приволжского УГМС, еще днем ранее холодный скандинавский антициклон сохранял свое влияние в регионе, но с установлением зонального переноса воздушных масс температурный фон повысился до положительных значений в дневные часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ряде населенных пунктов на севере Самарской области за сутки потеплело более чем на 20 °C. В частности, в Челно-Вершинах в ночь с 9 на 10 марта столбик термометра опускался до -32,8 °C. Спустя сутки температура достигла -9°C, а уже днем 11 марта в большинстве населенных пунктов региона зафиксирована температура выше нуля.

В четверг, 12 марта, в Самарской области в дневные часы воздух может прогреться до +7 °C.

Андрей Сазонов