В Самарской области зафиксированы температурные минимумы

В Самарской области 9 и 10 марта 2026 года зафиксированы рекордно низкие температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В понедельник, 9 марта, в разных местах на территории региона температура опустилась ниже ранее установленных показателей за весь период наблюдений. В Тольятти зафиксирована температура -22,1 °C, что на 0,9 °C ниже предыдущего минимума, зафиксированного в 1970 году. Рекордные значения были также зарегистрированы в Клявлино, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Новодевичьем Шигонского района, Серноводске Сергиевского района и на метеостанции Аглос в Волжском районе.

Во вторник, 10 марта, в Самаре зафиксирована температура -25,2 °C, что на 6,0 °C ниже предыдущего минимума, зафиксированного в 1939 году. В Клявлино столбик термометра опустился до -28,9 °C, превысив предыдущий рекорд 1952 года на 6,6 °C. Наибольшее отклонение зафиксировано в Челно-Вершинах, где температура достигла -32,8 °C, что на 7,5 °C ниже предыдущего минимума 2018 года.

В других населенных пунктах региона также зарегистрированы значительные отклонения. В Кинель-Черкассах температура опустилась до -32,3°C, превысив предыдущий рекорд 1981 года на 5,2 °C. В Тольятти зафиксировано значение -25,8 °C, что на 2,9 °C ниже предыдущего минимума 1965 года. В Серноводске температура составила -28,5 °C, превысив предыдущий рекорд 1981 года на 4,2 °C.

В Сызрани зафиксировано значение -26,9 °C, что на 0,1 °C ниже предыдущего минимума 1898 года. Таким образом, предыдущий рекорд держался 128 лет. В Авангарде Нефтегорского района температура достигла -31,7 °C, перекрыв рекорд 2012 года на 2,9 °C. В Безенчуке зафиксировано значение -30,9 °C, что на 1,0 °C ниже предыдущего минимума 1909 года. В Аглосе температура составила -24,9 °C, что на 0,9 °C ниже рекорда 2012 года. В Новодевичьем — -25,3 °C, что на 4,3 °C ниже предыдущего минимума 1981 года.

Андрей Сазонов