Приговор экс-военному прокурору Уфимского гарнизона оставили без изменения

Верховный Суд Башкирии оставил без изменения приговор бывшему военному прокурору Уфимского гарнизона Владимиру Овчинникову, сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2025 года Ленинский районный суд Уфы признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 12 годам колонии строгого режима, лишив права занимать руководящие должности в органах прокуратуры на 10 лет, со штрафом 280 млн руб. Также его лишили классного чина, специального воинского звания и государственной награды.

Следствие считает, что с января 2011-го по сентябрь 2014 года военный прокурор вместе с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части Вячеславом Болло и адвокатом Алексеем Пригодой получили 113,5 млн руб. взятки за незаконную передачу 13,3 га земли в аренду ООО «Группа компаний СУ-10». Участки принадлежали Минобороны РФ. На арендованной земле СУ-10 построило 14 многоквартирных домов, передав участникам схемы в качестве взятки 15 квартир в микрорайоне Парковый (помимо денег).

Вячеслава Болло в июне 2020 года приговорили к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286), но освободили от наказания из-за онкологического заболевания. Адвоката Алексея Пригоду в сентябре 2022 года экстрадировали из Испании, где он безуспешно пытался получить убежище, признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.291.1 УК РФ) и приговорили к двум годам колонии строгого режима.

Владимир Овчинников во время следствия нарушил меру пресечения и уехал за границу. Из-за рубежа он предоставил фиктивную справку о смерти, и уголовное дело в его отношении было прекращено. Однако оперативники обнаружили бывшего прокурора в Ленобласти. В июле 2025 года обвиняемый предстал перед судом. Вину он не признал.

Майя Иванова