Бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона приговорили к 12 годам колонии

Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего военного прокурора Уфимского гарнизона Владимира Овчинникова к 12 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, с января 2011-го по сентябрь 2014 года военный прокурор вместе с начальником Уфимской квартирно-эксплуатационной части района Вячеславом Болло и адвокатом Алексеем Пригодой получил 113,5 млн руб. взятки за незаконную передачу в аренду ООО «Группа компаний СУ-10» 13,3 га земли, принадлежавших Минобороны России. На арендованных участках «СУ-10» построило в общей сложности 14 многоквартирных домов. Следствие утверждает, что кроме денежного вознаграждения, застройщик в качестве взятки передал участникам схемы 15 квартир в микрорайоне «Парковый».

Вячеслав Болло в июне 2020 года приговорен к 11 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286), однако освобожден от наказания из-за онкологического заболевания. Адвоката Алексея Пригоду в сентябре 2022 года экстрадировали из Испании (там он безуспешно пытался получить убежище) и признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.291.1 УК РФ), он получил два года колонии строгого режима.

Владимир Овчинников, говорится в пресс-релизе суда, во время следствия нарушил меру пресечения и уехал за границу. Из-за рубежа подсудимый предоставил фиктивную справку о смерти, в связи с чем уголовное дело в его отношении было прекращено. Однако оперативники обнаружили бывшего прокурора в Ленинградской области. В июле этого года обвиняемый предстал перед судом.

Подсудимый вину не признал. Приговор, кроме лишения свободы, включает в себя десятилетний запрет на работу в прокуратуре и органах власти, 280 млн руб. штрафа, лишение классного чина старшего советника юстиции, специального воинского звания полковника юстиции и государственной награды — медали «70 лет ВС СССР».

