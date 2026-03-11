Инвестиции в основной капитал Ставрополья достигли более 426 млрд рублей

Объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края в 2025 году составил 426,7 млрд руб., показав рост на 101,5 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антонин Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Внебюджетные вложения достигли 357,3 млрд рублей. По словам министра, за девять лет регион продемонстрировал стабильное увеличение капиталовложений — со 140 млрд руб. в 2017 году. Аналогичная динамика наблюдается только в девяти субъектах России.

В различных отраслях экономики края реализуется 330 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 635 млрд руб. Наиболее перспективными сферами, как следует из сообщения господина Доронина, для вложений остаются сельское хозяйство, промышленность, санаторно-курортная отрасль, пищевая и перерабатывающая индустрия.

«По поручению губернатора Ставропольского края ставим цель повысить планку и по итогам текущего года нарастить показатель. Совместно с коллегами продолжим уделять особое внимание каждой территории и сопровождать инвесторов на всех этапах», — отметил Антон Доронин.

Константин Соловьев