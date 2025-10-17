В Свердловской области арестовали иеромонаха за оправдание терроризма

Верхотурский районный суд (Свердловская область) арестовал на два месяца иеромонаха Евгения Пинчука по обвинению в оправдании терроризма, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. В объединенной пресс-службе судов Свердловской области эту информацию подтвердили.

По данным источника, Евгений Пинчук в одном из националистических Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). Пинчук назвал ее основателя «красавчиком» и высказал ему «респект».

В доме священника провели обыск. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в сети интернет).

Иеромонах относится к раскольничьей группе «РПЦЗ (А)» («Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела»). По словам источника «Ъ-Урал», это сообщество настроено антироссийски.

В 2022 году суд оштрафовал Евгения Пинчука на 100 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Поводом стала его публикация во «ВКонтакте».

Артем Путилов, Полина Бабинцева