«Уральские авиалинии» вывезли в Россию из ОАЭ более 3 тыс. человек

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вывезла из ОАЭ в Россию более 3 тыс. туристов, которые не могли отправиться домой после закрытия неба над Ближним Востоком, сообщили в пресс-службе компании.

«Уральские авиалинии» совершили 18 спецрейсов: шесть из них были отправлены в Екатеринбург, девять — в московский аэропорт Домодедово, три — в Сочи. На данный момент вывоз туристов завершен, количество планируемых к выполнению рейсов в ОАЭ также сокращено.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе. Взрывы прогремели в том числе в Абу-Даби, Дубае и Рас-эль-Хайме. Авиасообщение со странами Персидского залива оказалось нарушено.

Ирина Пичурина