Кассационный суд подтвердил приговор новосибирскому ученому Олегу Кабову

Сегодня Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) подтвердил законность приговора новосибирскому ученому-физику Олегу Кабову, получившему пять лет условно по делу о мошенничестве. «Жалоба (оставлена,— «Ъ») без удовлетворения, обжалуемые решения — без изменения», — указывается в карточке дела на сайте суда.

Заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН Олег Кабов обвинялся следствием в том, что фальсифицировал научные отчеты. Часть денег, выделенных на исследования, он якобы похитил. Ущерб Минобрнауки составил 7,2 млн руб.

25 февраля 2025 года Советский районный суд Новосибирска посчитал вину ученого доказанной и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальная санкция — десять лет лишения свободы) назначил ему пять лет условно с испытательным сроком три года. Помимо этого, Олегу Кабову установили двухлетний запрет на участие в руководстве лабораторией при выполнении региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики. Кроме того, его обязали возместить Минобрнауки ущерб.

Защита, считающая выдвинутые против ученого обвинения необоснованными, подала апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд. Однако он оставил назначенное Олегу Кабову наказание без изменения. В январе 2026 года защита обратилась с жалобой уже в кассационный суд.

Илья Николаев