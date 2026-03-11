Ижевские автобусы «пропадают» с онлайн-карт при сигналах БПЛА из-за сбоя GPS

Автобусы во время действия сигнала «Беспилотная опасность» в Удмуртии перестают отображаться на онлайн-картах из-за сбоя GPS-навигации. Это происходит по независящим от перевозчика причинам, сообщили в ижевской транспортной компании «ИПОПАТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Сбой GPS-навигации влияет на работу сервисов онлайн-отслеживания транспорта — движение автобусов в “Яндекс Картах” и мобильном приложении “Удмуртия Транспорт” отображается некорректно. Как только ограничения снимаются, отображение транспорта восстанавливается»,— говорится в сообщении.

Напомним, в последний раз сигналы «Беспилотная опасность» и «Опасное небо» из-за угрозы атаки БПЛА объявлялись в Удмуртии утром 11 марта. При втором режиме движение общественного транспорта приостанавливается.