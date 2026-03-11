Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии объявили отбой сигналу «Опасное небо»

В Удмуртии объявили отбой сигналу «Опасное небо». Об этом в Telegram сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также в 10:10 11 марта на территории Ижевского аэропорта объявлен отбой сигнала «Ковер». Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Напомним, утром 11 марта в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». В 08:10 на территории международного аэропорта Ижевска объявлен сигнал «Ковер».

Анастасия Лопатина