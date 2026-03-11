В Челябинске задержали участников ОПС по подозрению в обналичивании средств

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали девять участников организованного преступного сообщества. Их подозревают в обналичивании денежных средств по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Местных жителей задержали во время операции сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. По версии следствия, в 2022-2026 годах сообщники осуществляли кассовое обслуживание компаний и предпринимателей без регистрации и лицензии. Через реквизиты десятков подконтрольных фиктивных юридических лиц они обналичивали средства. Часть денег подельникам передавали в качестве вознаграждения.

Полицейские провели 18 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях и в автомобилях, использовавшихся во время преступлений. Изъяты телефоны и компьютерная техника, банковские карты, учредительные документы номинальных организаций, в том числе отчетность с объемами незаконных операций. Устанавливается точная сумма извлеченного дохода.

Виталина Ярховска