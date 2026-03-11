Глава Удмуртии подписал закон о пониженных ставках на «упрощенке»

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон об установлении пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) для отдельных видов экономической деятельности. Документ опубликован на сайте правительства республики. Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Напомним, соответствующий законопроект Госсовет Удмуртии принял 17 февраля. Ставка в размере 1% на «доходы» и 5% на «доходы минус расходы» устанавливается, в частности, на ряд организаций обрабатывающих отраслей, розничной торговли по почте или через интернет, сферы телекоммуникаций и IT и др. По словам министра экономики Удмуртии Анны Слугиной, минимальные налоговые ставки затронут более чем 33 тыс. субъектов МСП.

