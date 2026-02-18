Бизнес поддержали УСНо

В Удмуртии для отдельных категорий бизнеса понизили ставку УСН до 1% при использовании режима «доходы» и 5% — «доходы минус расходы». Соответствующий законопроект, подготовленный министерством экономики республики, приняли депутаты Госсовета 17 февраля. Эксперты отмечают, что список получился довольно широким, при этом особенно актуальны льготы для производственников в условиях роста затрат.

Сразу в двух чтениях депутаты Госсовета внесли поправки в республиканский закон, устанавливающий льготные ставки УСН для отдельных категорий бизнеса. Представляя законопроект на сессии, министр экономики Анна Слугина напомнила, что в прошлом году произошли изменения на федеральном уровне. Согласно им перечень категорий для которых регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН, теперь определяет правительство РФ.

В ноябре 2025 года в республике был принят закон, по которому на льготные ставки 5% и 14% по «доходам» и «доходам минус расходы» (вместо обычных 6% и 15%) смогут рассчитывать предприниматели и компании по ОКВЭДам, которые должно было утвердить правительство РФ. В итоге в список вошли практически все виды деятельности плательщиков УСН.

Сегодняшние изменения в республиканский закон устанавливают льготные ставки 1% по «доходам» и 5% по «доходам минус расходы» для отдельных видов деятельности. Данные послабления распространили на все организации обрабатывающих отраслей, кроме производства табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, а также напитков — в этой группе льготы оставят только производителям упакованной питьевой воды, включая минеральную, и безалкогольных напитков.

Кроме того, пониженные ставки распространяются на компании, занимающиеся розничной торговлей по почте или через интернет, кроме торговли через интернет-аукционы и при помощи телевидения, радио и телефона. Воспользоваться льготой также могут компании в сфере телекоммуникаций, ИТ, разработки программного обеспечения и сопутствующих услуг, операций с недвижимым имуществом.

Включены в список на пониженные ставки организации в области права и бухгалтерского учета, архитектуры, инженерно-технического проектирования, технических испытаний, научных исследований, рекламы и исследования конъюнктуры рынка, ветеринарной, профессиональной научной и технической деятельности, а также головные офисы и консультирование по вопросам управления.

По словам Анны Слугиной, данные изменения направлены на дифференциацию и целевую поддержку приоритетных секторов республики.

«Каждый из выбранных ОКВЭДов отвечает приоритетам нашей республики, поддержки производства. На сегодняшний день в Удмуртии порядка 6,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса осуществляют деятельность в обрабатывающей промышленности. Важна поддержка креативных индустрий и научной отрасли, а также поддержка тех предпринимателей, которые выходят с производимой ими продукцией на маркетплейсы — 80% новых индивидуальных предпринимателей выбирают в качестве основного именно этот вид деятельности»,— отметила министр.

Изменения, вносимые в региональное законодательство, позволяют обеспечить минимальные налоговые ставки для более чем 33 тыс. субъектов МСП, это 43% от всего малого и среднего бизнеса. Налогоплательщики, осуществляющие эти виды деятельности, генерируют в республиканский бюджет более 51% налоговых поступлений по УСН, добавила госпожа Слугина.

При этом пониженные ставки 5% и 14% для остальных плательщиков УСН сохраняются.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике Тимур Ягафаров в первую очередь отметил включение производственников в число налогоплательщиков, для которых стало возможным применение льготной налоговой ставки. «В условиях роста цен на сырье и рабочую силу малые предприятия испытывают сложности в сохранении работоспособности бизнеса, поэтому сокращение фискальной нагрузки для них — объективная необходимость и стимул для роста. Также закономерно наличие в принятом законе резидентов маркетплейсов. Интернет-торговля имеет множество порогов входа — логистика, упаковка, хранение, реклама собственной продукции. Минимальные ставки УСН для данной предпринимательской ниши позволят предпринимателям нивелировать ряд издержек в период становления и укрепить свои позиции в будущем в условиях конкуренции на крупных интернет-площадках»,— сказал господин Ягафаров.

По сути, власти решили поддержать тех, кто что-то «создает или шевелит мозгами», а не просто перепродает товары с наценкой, поясняет исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов. «Власти Удмуртии как бы говорят бизнесу: “Мы готовы недополучить деньги в бюджет сейчас, чтобы вы развивались и создавали что-то новое”. Льготу дали тем, от кого ждут роста: промышленникам, программистам, разработчикам. Список получился довольно широким. Под льготу попал почти каждый второй бизнесмен в республике. Так что большинство мелких и средних компаний вздохнут спокойно»,— отметил эксперт.

По его мнению, для покупателей и простых жителей это скорее хорошая новость. Если у производителей и айтишников останется больше денег, они смогут нанять новых сотрудников, поднять зарплаты или сделать свой продукт дешевле и качественнее, добавил господин Орлов.

