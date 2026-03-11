На Ставрополье в 2026 году родятся 360 тысяч ягнят

В Ставропольском крае животноводы начали окотную кампанию, и первые ягнята уже появились в хозяйствах Степновского и Ипатовского округов, сообщили в региональном минсельхозе.

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Сергей Бондаренко, заместитель министра сельского хозяйства края, сообщил, что хозяйства оягнили 11,1 тыс. овцематок и получили 12,2 тыс. ягнят. Кампания продлится до конца апреля, и главная задача фермеров — сохранить молодняк и обеспечить его развитие.

Хозяйства планируют в этом году произвести 360 тыс. ягнят в организационном секторе, из них 58 тыс. в сельскохозяйственных предприятиях и 39 тыс. племенных. Сергей Бондаренко отметил хорошее состояние животных, кормовую базу и условия содержания. В Ипатовском округе предприятия нацелены на 8,5 тыс. ягнят, а первые 55 барашков родились у фермеров поселка Красочного.

Овцеводство остается важной отраслью агропромышленного комплекса Ставрополья. Регион входит в тройку лидеров России по поголовью овец и коз. В прошлом сезоне осеменили 456,6 тыс. овцематок, включая 30 тыс. племенных, с первыми результатами окота в марте 2026 года. Зимовка животных проходит штатно: в крае насчитывают 1,125 млн овец и коз, плюс 275 тыс. голов КРС.

Государство активно поддерживает отрасль. В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» на овцеводство выделили около 100 млн руб. Это помогает повысить генетический потенциал стада и продуктивность. Фермеры ставят амбициозные цели: в 2025 году в Изобильненском округе оягнили 24,9 тыс. овцематок (5,6% плана) и получили 26,2 тыс. ягнят.

Кампания стартовала вовремя после осеменения в октябре-ноябре 2025 года. Породами вроде ставропольских мериносов разводят в степных районах, таких как Апанасенковский. Животноводы готовят фермы заранее, чтобы минимизировать потери. Сергей Бондаренко подчеркнул: успех зависит от кормления и ухода в первые недели жизни ягнят. Развитие овцеводства укрепляет продовольственную безопасность края. Производство мяса, шерсти и молока растет благодаря господдержке и опыту фермеров. В 2026 году Ставрополье продолжит наращивать поголовье, опираясь на проверенные практики и инвестиции.

Станислав Маслаков