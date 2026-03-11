Перевозки контейнеров с грузом по ЮУЖД выросли на 22% с начала 2026 года

В январе-феврале 2026 года по Южно-Уральской железной дороге было перевезено 101,8 тыс. груженых контейнеров. Показатель увеличился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Всего в указанных контейнерах перевезли 1,3 млн т различных грузов, что также на 23,2% больше, чем в январе феврале 2025-го. Наибольшую положительную динамику показала погрузка зерна, которая увеличилась на 70,3% (3,3 тыс. контейнеров), огнеупоров — на 62,1% (1,8 тыс. ДФЭ), сельскохозяйственных машин — на 55,3% (3,6 тыс. контейнеров), черны металлов — на 39,6% (13,3 тыс. ДФЭ), промышленных товаров — на 33,6% (24 тыс. контейнеров)

Общая перевозка контейнеров, включая негруженых, за два месяца составила 110,5 тыс. контейнеров, что на 23,1% больше, чем в январе-феврале 2025-го. Во внутреннем сообщении по ЮУЖД перевезли 12,1 тыс. контейнеров. На экспорт и на импорт отправлено 15,1 тыс. и 23,2 тыс. ДФЭ. Показатели увеличились на 67,3% и 18% соответственно.

Ольга Воробьева