Степень износа новосибирских тепловых сетей сократилась до 66%

За последние пять лет степень износа тепловых сетей в Новосибирске снизилась с 72% до 66%. Данные привело министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области на заседании комитета законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Заседание состоялось 11 марта. Министр Евгений Назаров выступил перед депутатами с отчетом о работе ведомства в прошлом году. В нем указывается, что «Сибирская генерирующая компания» заменила 58 км тепловых сетей.

Как писал «Ъ», по данным на 2025 год в России в замене нуждалось около 40% коммунальных сетей. При этом ежегодный темп их обновления в 1–2% отстает от скорости признания объектов аварийными.

Валерий Лавский