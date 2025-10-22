ЖКХ в частном порядке

Минстрой намерен распространить нормы о субсидировании модернизации коммунальной инфраструктуры и на объекты, находящиеся не только в государственной, но и в частной собственности. Инициатива объяснена связанностью «коммуналки» разных форм собственности с точки зрения обеспечения потребителей ее услугами. Участники рынка и эксперты инициативу поддерживают — расширение субсидирования позволит ускорить темпы модернизации ЖХК и привлечь дополнительные инвестиции в инфраструктуру.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подготовленный Минстроем проект постановления правительства предусматривает расширение программы субсидирования работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Речь идет о масштабной программе с общим финансированием до 2030 года в размере 4,5 трлн руб. (из них 2,8 трлн руб. должны составить частные инвестиции). Она принята на фоне высокой степени износа «коммуналки» — в замене нуждается около 40% сетей (при этом ежегодный темп их обновления в 1–2% отстает от скорости признания объектов аварийными).

Среди мер программы — предоставление регионам федеральных субсидий для софинансирования расходов на реализацию комплексных программ модернизации ЖКХ. Субсидии предоставляются под обязательства: 20% финансирования должно быть обеспечено частными средствами, темпы обновления сетей к 2030 году должны вырасти минимум до 2,5% в год. Субсидии центра могут тратиться на строительство, ремонт и реконструкцию объектов тепло- и водоснабжения, в том числе в рамках концессий. В 2025 и 2026 годах на это в федеральном бюджете заложено по 47 млрд руб.

При этом сейчас субсидируется модернизация коммунальных объектов, находящихся в региональной или муниципальной собственности. Минстрой предлагает включить в программу и объекты, находящиеся в частной собственности. Объясняется это тем, что «коммунальная инфраструктура имеет сложную систему элементов, которые могут принадлежать разным собственникам, но обеспечивать необходимыми ресурсами одного потребителя».

Совет производителей энергии идею приветствует, отмечая, что генерирующие компании «давно просят» о возможности софинансирования частных объектов. Она будет стимулировать увеличение темпов модернизации, поскольку крупные теплоснабжающие и теплосетевые организации смогут инвестировать не только собственные, но и бюджетные средства. По данным совета, в сфере теплоснабжения в частной собственности находится 57% тепловых сетей и 72% мощности.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения также поддерживают инициативу, отмечая, впрочем, что в этой отрасли доля частных объектов «крайне мала». По оценкам ассоциации, рассчитывать на поддержку смогут акционерные общества, у которых имущество приватизировано или внесено в уставный капитал, а также транзитные организации и предприятия со смешанной формой собственности.

Как отмечает председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский, муниципальных и государственных предприятий в стране достаточно много, но частные компании в расчете на единицу протяженности сети вкладывают существенно больше инвестиций. Член Общественного совета при Минстрое Ольга Сердюк полагает, что в условиях дорогих кредитов, ограничений на рост тарифов и необходимости в модернизации частные компании «также нуждаются в господдержке» — чтобы «не замедлять вложения в активы, повышать фонд оплаты труда и обслуживать на необходимом уровне объекты в условиях роста цен».

По мнению президента фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, мера привлечет дополнительные частные инвестиции и темпы модернизации сетей могут несколько ускориться. Лев Гориловский соглашается с этим, но отмечает, что вопрос достаточности объемов инвестиций для достижения целей программы остается актуальным — требуется проработка дополнительных механизмов привлечения капитала.

Евгения Крючкова