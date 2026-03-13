Сегодня исполняется 65 лет директору Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С. П. Боткина, академику РАН Алексею Шабунину:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шабунин

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы Алексей Шабунин

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы

Его поздравляет президент РАН, академик РАН Геннадий Красников:

— Уважаемый Алексей Васильевич! Рад поздравить Вас с юбилеем. Замечательный врач, талантливый ученый и организатор здравоохранения, Вы добились больших профессиональных высот, снискали заслуженное признание в медицинском сообществе нашей страны. Ваш труд удостоен многих авторитетных наград, но главная из них — это искренняя благодарность множества пациентов, которым Вы сохранили жизнь и здоровье, подарили надежду на восстановление. В этот праздничный день хотел бы пожелать Вам дальнейших успехов, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»