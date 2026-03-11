Евгений Штепа: Восточный обход Ставрополя достроят в 2026 году

Реконструкция Восточного обхода завершится в 2026 году. Об этом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа на пресс-конференции в Региональном информационном центре 11 марта.

Фото: «Ъ-Кавказ»

По словам министра, в краевой столице растет интенсивность движения.

«В Ставрополе растет интенсивность движения. 250-350 тыс. машин в сутки идут через город. Поэтому локальное расширение дорог уже не дает эффекта»,— заявил он.

В настоящее время ведется расширение Северного обхода до четырех полос. Стоимость проекта составляет около 23 млрд руб. Работы предусматривают строительство новых мостов и развязок. Первый этап — подъезд к аэропорту — уже выполнен. Следующим объектом станет путепровод на въезде в Михайловск.

Министр отметил проблему узкого участка на въезде в город по Чапаевскому проезду. Совместно с администрацией Ставрополя рассматриваются варианты разгрузки этой артерии, в том числе с помощью альтернативных маршрутов через дачные товарищества.

Евгений Штепа также рассказал о планах строительства Западного обхода, назвав этот проект жизненно необходимым. В настоящее время он находится на стадии проработки. При этом власти стремятся минимально затронуть Русский лес — дорога должна пройти по его кромке.

При поддержке Росавтодора продолжается реконструкция участка федеральной дороги Р-217 «Кавказ». На отдельных отрезках ближе к Деминскому кругу уже построена четырехполосная трасса.

Сейчас двухполосный участок ежедневно пропускает около 20 тыс. автомобилей, что вызывает заторы в часы пик. После завершения работ пропускная способность возрастет до 30 тыс. машин в сутки.

Восточным обходом называют отрезок от Деминского до Надеждинского кругов в Ленинском районе города. «Упрдор Кавказ» планирует расширить этот участок до четырех полос к концу текущего года — многие отрезки уже готовы к эксплуатации.

Валерий Климов