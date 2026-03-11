Дорогу между Ростовской областью и Ставропольем планируют отремонтировать

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать участок дороги «Преградное — Тахта — Ипатово» протяженностью 5,7 км. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трасса является частью маршрута от северной границы региона к краевому центру. По ней перевозят пассажиров и грузы в регион, проходит транзитный транспорт. В период уборочной кампании здесь, по словам главы Ставрополья, транспортируют сотни тысяч тонн зерна от местных сельхозпредприятий к местам хранения и переработки.

Дорога имеет особое социальное значение для Ипатовского округа — она проходит через 21 населенный пункт с общим количеством жителей почти 20 тыс. человек. В учебное время по трассе подвозят школьников к образовательным учреждениям, а на каникулах — в детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка».

Всего в 2026 году по нацпроекту в Ставропольском крае отремонтируют 21 участок региональных дорог общей протяженностью 77 км.

Константин Соловьев