В Белгородской области при атаках 153 БПЛА за сутки пострадали три человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 153 беспилотников и семи боеприпасов. В итоге пострадали три человека. Повреждены или уничтожены 23 автомобиля и 15 жилых помещений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 50 БПЛА. В районе села Ясные Зори от атаки дрона пострадали двое мирных жителей. Один из них проходит лечение в городской больнице №2 Белгорода, второй — в амбулаторных условиях. На месте атаки поврежден автомобиль. В поселке Октябрьском пострадал частный дом, в селе Головино — предприятие, в селе Нечаевка — легковой автомобиль, частный дом и инфраструктурный объект. В селе Новая Нелидовка поврежден инфраструктурный объект, в селе Таврово — легковой автомобиль.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадал мирный житель. Он лечится в Шебекинской ЦРБ. От атак БПЛА в населенном пункте поврежден инфраструктурный объект, также сгорел легковой автомобиль. В селе Вознесеновка пострадал легковой автомобиль, на участке автодороги Белгород — Шебекино — транспортное средство, в селе Максимовка — КамАЗ.

Всего за праздничные выходные при обстрелах Белгородской области погибли два человека, еще 19 были ранены.

Кабира Гасанова