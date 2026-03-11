Ставропольский автопарк увеличился почти на четверть

Автопарк Ставропольского края увеличился на 253 тыс. машин в период с 2020 по 2026 годы. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа на пресс-конференции в Региональном информационном центре 11 марта.

По словам министра, количество транспортных средств, состоящих на учете в ГИБДД, выросло с 977 тыс. до 1,23 млн единиц. При этом транзитный транспорт в статистику не включался.

Пресс-конференция посвящена состоянию дорожной инфраструктуры региона.

Валерий Климов