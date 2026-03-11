На Ставрополье кадры для АПК готовят со школьной скамьи

Ставропольский край активно готовит кадры для агропромышленного комплекса: агрономов, зоотехников, операторов дронов и инженеров. АПК формирует 10% валового регионального продукта, обеспечивает Ставрополью лидерство в России по объемам производства зерна, молока и овощей, а также по темпам развития агроэкспорта. Но дефицит кадров мешает более динамичному развитию отрасли, внедрению в ней инновационных решений и передовых технологий. Исправлять ситуацию региону позволяет региональный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».





В России Ставропольский край лидирует по объемам производства зерновых, молока, овощей и плодов, обеспечивает продовольственную безопасность страны и развивает экспорт. Так, в 2025 году аграрии региона собрали 10,6 млн т зерновых и зернобобовых. Это на 22% больше, чем годом ранее. Благодаря развитию мелиорации площадь орошаемых земель в регионе уже достигла 110 тыс. га и к 2030 году по словам главы региона, должна составить 137 тыс. га. При этом, агропромышленный комплекс региона каждый год теряет тысячи специалистов, которые уезжают в города. Молодежь не горит желанием работать в сельской местности, «на земле», из-за низкого престижа рабочих профессий. «Без квалифицированных аграриев регион не удержит лидерство и не внедрит высокие технологии», - отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В рамках регионального проекта на Ставрополье из федерального, краевого и местных бюджетов в 2025 году на создание агроклассов было направлено 89 млн. руб, а в 2026-м планируется направить 42 млн. рублей. Эти средства позволят отремонтировать помещения и оснастить их всем необходимым: мебелью, интерактивными панелями, наборами для анализа почв и т. д. В проекте участвуют и местные сельхозпредприятия: они приглашают школьников на практику. Ставропольский государственный аграрный университет в рамках регионального проекта разрабатывает программы, организует мастер-классы, экскурсии в лаборатории и на фермы.

Регпроект позволяет решать кадровую проблему буквально со школьной скамьи. Учащиеся 7–11 классов углубленно изучают биологию, химию, физику, генетику, селекцию растений, агрохимию, микробиологию, растениеводство и животноводство. Кроме того, десятиклассники проходят профильное обучение с практическими опытами, выездами на фермы и в аграрные вузы. Уже свыше 2 тыс. школьников пробуют себя в профессии, проводят исследования и знакомятся с агродронами, «умными» системами полива, картированием полей и «точным земледелием».

Положительные примеры такого подхода в крае есть. Так, в Георгиевском округе идет подготовка второго агрокласса на базе школы №15 ст. Лысогорской. Местное предприятие участвует в финансировании ремонтных работ, приобретении мебели и оборудования. Кстати, первый в этом округе агрокласс, в школе №23 с. Новозаведенного, недавно оснастили современной биотехнологической лабораторией.

Изобильненский округ торжественно открыл агрокласс в школе №14 ст. Новотроицкой. Здесь установили интерактивную панель, создали современную теплицу, купили наборы для исследования, компьютеры и оргтехнику.

Труновский округ запустил второй агрокласс на базе школы №4 пос. им. Кирова. Уже выполнили капремонт, установили мебель и оборудование. Девятиклассники приступают к изучению основ за генетики и селекции растений. Кстати, в первом агроклассе, в школе №6 с. Донского, уже идет углубленное изучение биологии, физики и химии.

Всего к 2030 году в России будут созданы 18 тыс. агроклассов для 300 тыс. школьников. Ставрополье — один из пионеров этого процесса. Упор в регионе делается на сельскую местность, где дефицит кадров чувствуется острее всего. В крае уже до конца 2026 года будут работать агроклассы в 82 школах. Власти региона уверены, что важно не количество мест, а качество обучения.