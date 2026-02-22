В Саратове восстановят здание бывшего авиационного техникума и увеличат две школы

К 2027 году в Саратове планируют восстановить здание бывшего авиационного техникума на перекрестке улиц Советской и Горького. После реставрации там разместят факультет робототехники и беспилотных систем Лицея-интерната 64. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Необходимо сделать все, чтобы остановить разрушение. Ввод — в следующем, 2027 году», — отметил господин Володин. Ремонт проведут за счет привлеченных ресурсов. Ранее политик отмечал, что здание техникума, включающее в себя часть, признанную объектом культурного наследия регионального значения («Гимназия женская Мариинская»), заброшено и находится в аварийном состоянии.

В 2023 году власти объявили аукцион на разработку проекта по сохранению, реставрации и приспособлению здания для использования в качестве корпуса школы на 550 мест. В 2024 году проект прошел государственную историко-культурную экспертизу. В 2025 году апелляция обязала УКС Саратовской области сохранить объект культурного наследия 1903–1905 годов постройки. Во время разбирательства было установлено, что проект должны были разработать еще до августа 2022 года, а противоаварийные работы закончить до июня 2023 года, но УКС этим не занималось.

До конца 2026 года в Саратове также планируют сделать пристройки к двум школам, чтобы уйти от обучения школьников в две смены. Дополнительное учебное пространство появится в школе № 94 в Ленинском районе и школе № 23 в Заводском районе города.

«Как можно быстрее надо сейчас будет разворачивать работы и, соответственно, до конца года стараться сделать все для того, чтобы в школах появилась возможность для обучения ребятишек в односменном формате», — сообщил Вячеслав Володин. Возведение пристроек также пройдет за счет привлеченных средств.

