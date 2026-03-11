В Москве начали готовить гидроузлы к весеннему половодью

Комплекс городского хозяйства начал готовить гидроузлы к предстоящему весеннему половодью. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам господина Бирюкова, половодье в столичном регионе обычно начинается в конце марта — начале апреля. «Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яуза и Десна, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах»,— уточнил заммэра (цитата по ТАСС).

Среди подготовительных мероприятий указаны очистка водопропускных объектов и круглосуточный мониторинг уровня воды. Штатно пройти половодье, добавил Петр Бирюков, позволит наличие свободной емкости водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем.

Господин Бирюков напомнил, что в Москве утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья. В нем закреплены зоны ответственности, указан четкий алгоритм действий, предусмотрен обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды.