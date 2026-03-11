Запрет Шредингера

Рынок рекламы на цифровых площадках пытается уловить сигналы от надзорных органов. Очередные разъяснения ФАС о размещениях коммерческих предложений в Telegram по-прежнему оставляют вопросы у авторов контента. 10 марта антимонопольщики сообщили, что ограничения появятся только в случае, если власти примут решение о блокировке платформы. При этом аналогичные меры могут затронуть и другие сервисы, в том числе YouTube. В Роскомнадзоре считают позицию ФАС прозрачной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Вот уже неделю многоголосье позиций звучит не очень слаженно. На прошлой неделе в ФАС заявляли, что реклама в Telegram и YouTube может противоречить закону из-за ограничений со стороны Роскомнадзора. Сами ограничения вполне осязаемы, но юридически блокировок нет. В ответ на запрос “Ъ FM” в РКН позицию службы назвали «исчерпывающей». Впрочем, твердо и четко об этом сказать до сих пор нельзя, говорит техноблогер и владелец канала Wylsacom Валентин Петухов:

«Объяснения ФАС не отвечают на вопрос, можно ли размещать рекламу в Telegram или нельзя. Юристы больших компаний, в том числе которые закупают рекламу, посмотрели на все это и решили: нет рекламе. При этом я вижу, что сейчас никто из авторов каналов на стоп не встал. С одной стороны, нужно собирать больше налогов, повышать НДС, платить 3% Роскомнадзору за размещение рекламы в интернете. Но при этом планомерно убиваются вообще все площадки, где эту самую рекламу можно размещать».

В Госдуме отметили, что говорить о запрете преждевременно, пока работа платформ на территории России допускается. Вектор нужно считывать правильно и, главное, вовремя, объясняет адвокат московской коллегии «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская:

«С юридической точки зрения, на данный момент доступ к Telegram не ограничен. При этом надзорная служба уже посылает рекламодателям и рекламораспространителям сигнал, что их работа в Telegram будет рассматриваться регулятором как нарушающая закон "О рекламе"».

На фоне неопределенности рынок занял выжидательную позицию, отмечает руководитель агентства Strong Дмитрий Сендеров:

«Рекламодатели не понимают, что делать. Это, безусловно, бьет по карману владельцев каналов. При этом я бы не сказал, что мы наблюдаем массовый переход денег на стопроцентно российские площадки. Да, безусловно, часть бюджетов ушла к ним, еще часть — рекламодатели распределили по великому множеству других каналов. В том числе мы видим увеличение бюджетов на телевидение, потому что никто не знает, что будет завтра».

Отечественные площадки для авторов и коммерции малопривлекательны, а в случае итогового запрета пострадает блогер-середняк, рассуждает автор канала BadComedian Евгений Баженов:

«Выбьется середина блогеров с контентом, под который все едят, проводят время. Именно им необходима в первую очередь реклама, с которой они, конечно же, платят налоги. По сути, легальный российский сегмент выкашивается. На его месте ничего не появится, останутся определенные шоу во "ВКонтакте", на Rutube с одними и теми же лицами. Но эта система нежизнеспособна, потому что она существует, пока дают деньги».

Закон о единой системе учета интернет-рекламы в России действует уже четыре года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и обработку информации. Курирует направление Роскомнадзор. Ему разъяснений коллег из ФАС достаточно.

Станислав Крючков; Андрей Дубков